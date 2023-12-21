Энергию для зарядки московских электробусов будут производить из возобновляемых источников

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Энергию для зарядки электробусов будут производить из возобновляемых источников энергии на гидроэлектростанциях ТГК-1. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По данным ведомства, таким образом парниковые газы не будут выбрасываться в атмосферу при выработке ресурса, значит, производство не вредит экологии.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что Мосгортранс присоединился к системе добровольной сертификации низкоуглеродной энергии ПАО "Сбербанк". Предприятие будет подтверждать использование возобновляемой и низкоуглеродной энергии с помощью выпуска и погашения "зеленых" сертификатов.

В департаменте уточнили, что оператором проекта выступил Фонд "Транспортные инновации Москвы". Он отвечает за стратегию устойчивого развития в столичном транспорте.

Ликсутов напомнил, что электротранспорт развивают, чтобы снизить влияние на окружающую среду, по поручению Сергея Собянина. Инновационную технику продолжают поставлять.

По его информации, на пассажира электробуса приходится в 145 раз меньше выбросов вредных веществ, чем на пассажира дизельного автомобиля. "Зеленые" сертификаты будут подтверждением того, что Мосгортранс использует электроэнергию с низким углеродным следом.

Также для столичной экологии Дептранс закупает электробусы, запускает новый электротранспорт и устанавливает электрозарядки.

Ранее сообщалось, что пассажиры совершили более 400 миллионов поездок на московских электробусах более чем за пять лет. Ликсутов подчеркивал, что Москва является лидером в Европе по количеству этого вида транспорта.

Также в столичных автобусах, электробусах и трамваях разместили более 28 тысяч наклеек с напоминанием о необходимости оплаты проезда. Более того, в Дептрансе напомнили, что оплата проезда гарантирует пассажирам получение страховой выплаты в случае ДТП.

Электробусы вышли на два маршрута в столичном ТиНАО