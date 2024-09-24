Отец погибших от отравления детей в Красноярском крае заявил, что чувствует себя нормально

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Отец погибших от отравления детей в Красноярском крае чувствует себя нормально, сообщает телеканал "360" со ссылкой на комментарий мужчины.

"Нормально. Мне пока нельзя разговаривать", – сказал он.

На вопрос о состоянии жены мужчина не ответил, так как звонок прервался, уточнили журналисты. Сейчас супруги остаются под наблюдением врачей, они оба находятся в сознании.

Семья с четырьмя детьми из села Красная Сопка обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, оба ребенка скончались. На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. По данным следствия, перед отравлением семья съела курицу и пельмени, которые были куплены в местном магазине. Вскоре выяснилось, что магазин продавал продукты с нарушениями ветеринарных требований.

Спустя время следователи заявили, что дети могли погибнуть из-за неустановленного токсичного вещества. Основной версией трагедии стало отравление аэрозольным препаратом от насекомых. Позже эксперты обнаружили в анализах семьи следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых.