Пассажирам напомнили, что поезда на МЦД-4 курсируют по измененному расписанию

Поезда на МЦД-4 курсируют по измененному расписанию. Так, от Марьиной Рощи до Нижегородской интервалы движения электричек увеличены до 30 минут, от Нижегородской до Железнодорожной – до 10 минут.

От Апрелевки до Марьиной Рощи интервалы выросли до 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.