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22 сентября, 10:15

Транспорт

Пассажирам напомнили, что поезда на МЦД-4 курсируют по измененному расписанию

Пассажирам напомнили, что поезда на МЦД-4 курсируют по измененному расписанию

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Поезда на МЦД-4 курсируют по измененному расписанию. Так, от Марьиной Рощи до Нижегородской интервалы движения электричек увеличены до 30 минут, от Нижегородской до Железнодорожной – до 10 минут.

От Апрелевки до Марьиной Рощи интервалы выросли до 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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