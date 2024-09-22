22 сентября, 10:15Транспорт
Пассажирам напомнили, что поезда на МЦД-4 курсируют по измененному расписанию
Поезда на МЦД-4 курсируют по измененному расписанию. Так, от Марьиной Рощи до Нижегородской интервалы движения электричек увеличены до 30 минут, от Нижегородской до Железнодорожной – до 10 минут.
От Апрелевки до Марьиной Рощи интервалы выросли до 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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