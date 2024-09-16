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16 сентября, 11:15

Происшествия

Почти 600 аварий произошло в Москве с участием мотоциклистов с начала 2024-го

Почти 600 аварий произошло в Москве с участием мотоциклистов с начала 2024-го

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В Москве в период с января по август 2024 года произошло 588 аварий с участием мотоциклистов. В результате которых 609 человек получили ранения, 35 мотоциклистов погибли.

Самыми частыми нарушениями у водителей были несоблюдение дистанции и скорости, а также игнорирование правил перестроения и очередности проезда. В связи с этим столичный Дептранс напомнил об обязательной экипировке как для водителей мотоциклов, так и для пассажиров. Кроме того, необходимо регулярно проверять состояние мотоцикла и следовать правилам дорожного движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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