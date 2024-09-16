Момент удара ВСУ по парковке в Белгороде попал на видео

Видео: SHOT

Момент удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по парковке в Белгороде попал на видео.

По кадрам видно, что снаряд ударил по автомобилю, после чего на парковке начался пожар.

Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ утром 16 сентября. Тревогу ракетной опасности отменили спустя примерно 17 минут.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрелов пострадали восемь человек. При этом одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Раненых доставили в медицинские учреждения Белгорода. Кроме того, в результате атаки загорелись частный дом и более 15 автомобилей.

По предварительным данным, в 21 многоквартирном доме города повреждено остекление. На территории четырех частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также поврежден газопровод. В поселке Дубовое были повреждены МКД, кровля частного домовладения, гараж и забор. Осколками посечены четыре автомобиля.

