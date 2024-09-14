Женщина погибла при обстреле ВСУ села Безлюдовка в Белгородской области

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Женщина погибла после прямого попадания снаряда ВСУ в селе Безлюдовка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Гладков также выразил искренние соболезнования родственникам погибшей. Он также уточнил, что в восьми частных домах были выбиты окна, посечены кровли и заборы. Кроме того, был поврежден один автомобиль.

При этом из-за обстрелов со стороны ВСУ в поселке Маслова Пристань загорелись гаражи. Сейчас пожарные вместе с лесопожарным центром, а также жителями тушат огонь.

Ранее грузовик подорвался на мине неподалеку от села Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области. В результате этого инцидента водитель грузовика оказался ранен, однако, несмотря на это, он смог самостоятельно добраться до больницы.

Врачи диагностировали у мужчины минно-взрывную и черепно-мозговую травмы. Ему оказали всю необходимую медпомощь. Для дальнейшего лечения пострадавшего доставят в городскую больницу № 2.

