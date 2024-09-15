Мирный житель ранен в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

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Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области, в результате чего был ранен мирный житель, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дрон удалось сбить над Белгородским районом, уточнил он.

Пострадавший мужчина получил поверхностные осколочные ранения головы, лица и левого предплечья. Его достваили в белгородскую больницу № 2, где медики приступили к оказанию всей необходимой помощи.

За ночь российские военные сбили над Белгородской областью еще один беспилотник. Кроме того, 15 дронов были уничтожены над территорией Брянской области, еще 5 беспилотников сбили над Курской областью и 4 – над Смоленской областью. Вместе с тем 2 БПЛА попытались атаковать Орловскую область и по 1 – Калужскую и Ростовскую области.