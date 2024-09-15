ПВО за ночь уничтожили 29 БПЛА над семью регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 29 беспилотников над семью регионами страны за ночь, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные сбили 15 дронов над территорией Брянской области, еще 5 беспилотников были уничтожены над Курской областью и 4 – над Смоленской областью. Вместе с тем 2 БПЛА попытались атаковать Орловскую область и по 1 – Белгородскую, Калужскую и Ростовскую области. По данным министерства, все эти беспилотники относились к самолетному типу.

Представители ведомства назвали эту атаку со стороны Украины попыткой совершить террористические атаки по объектам, расположенным на территории России.

Накануне за ночь средства ПВО уничтожили 19 украинских дронов. Все они были замечены и сбиты над территориями Курской и Белгородской областей.