ПВО сбила 19 дронов над Курской и Белгородской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 украинских беспилотников за ночь над территориями Курской и Белгородской областей, сообщила пресс-служба министерства обороны России.

Так, 10 из них удалось обнаружить и уничтожить на Курской областью, еще 9 были ликвидированы над Белгородской областью. Все сбитые дроны относились к самолетному типу беспилотников.

Таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить террористическую атаку по объектам, расположенным на территории России, отметили в ведомстве.

Кроме того, ранним утром 14 сентября беспилотник самолетного типа был уничтожен над Брянской областью. По данным главы региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений в результате этой атаки киевского режима нет. Оперативные и экстренные службы уже приступили к работе на месте падения БПЛА.