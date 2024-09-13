Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Калужской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 13 сентября силы противовоздушной обороны ликвидировали украинский дрон над Калужской областью. Об этом сообщает в своем телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнял, что на месте работают оперативные группы. Если же местные жители обнаружили обломки раньше оперативных служб, то в этой ситуации глава региона посоветовал сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. Шапша объяснил, что на этих конструкциях может быть установлена взрывчатка.

"Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными. Обязательно поговорите с детьми – предупредите их об опасности", – предупредил он.

В общей сумме средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами РФ в ночь на 13 сентября 20 украинских беспилотников самолетного типа.

Восемь дронов были сбиты в Брянской области, четыре – в Белгородской области, три – в Курской области, еще по два беспилотника было уничтожено в Смоленской и Орловской областях, а также один БПЛА – в Калужской области.

Пострадавших и разрушений в результате воздушной атаки в Брянской области не выявлено, как заявили местные власти. Сообщения о последствиях атаки БПЛА в других регионах пока не поступали.

