Шесть беспилотников ВСУ были сбиты в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Еще шесть украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области", – написал глава области в своем телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений в результате воздушной атаки не выявлено. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 12 сентября средства ПВО уже отражали воздушную атаку в Брянской области, сбив вражеские дроны. В течение ночи был уничтожен еще один БПЛА.

Предыдущей ночью дежурные силы ПВО уничтожили в общей сумме пять беспилотников над территориями Брянской, Белгородской и Курской областей.