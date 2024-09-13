13 сентября, 07:31Происшествия
20 беспилотников были уничтожены ночью над регионами РФ
Фото: министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в общей сумме 20 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ в ночь на 13 сентября. Об этом сообщили в Минобороны России.
Восемь дронов были сбиты в Брянской области, четыре – в Белгородской области, три – в Курской области, еще по два беспилотника было уничтожено в Смоленской и Орловской областях, а также один БПЛА – в Калужской области.
Пострадавших и разрушений в результате воздушной атаки в Брянской области не выявлено, как заявили местные власти. Сообщения о последствиях атаки БПЛА в других регионах пока не поступали.
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