20 беспилотников были уничтожены ночью над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в общей сумме 20 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ в ночь на 13 сентября. Об этом сообщили в Минобороны России.

Восемь дронов были сбиты в Брянской области, четыре – в Белгородской области, три – в Курской области, еще по два беспилотника было уничтожено в Смоленской и Орловской областях, а также один БПЛА – в Калужской области.

Пострадавших и разрушений в результате воздушной атаки в Брянской области не выявлено, как заявили местные власти. Сообщения о последствиях атаки БПЛА в других регионах пока не поступали.