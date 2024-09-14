Беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал губернатор в своем телеграм-канале.

В ночь на 13 сентября дежурные средства ПВО уничтожили в общей сумме 20 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами.

Еще один украинский дрон ранее атаковал пожарную часть МЧС РФ в Кременной в Луганской Народной Республике. Личный состав не пострадал: все сотрудники успели вовремя укрыться.