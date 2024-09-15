Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Рязанской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Рязанской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Около 07:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Кроме того, за ночь российские военные сбили 15 дронов над территорией Брянской области, еще 5 беспилотников были уничтожены над Курской областью и 4 – над Смоленской областью. Вместе с тем 2 БПЛА попытались атаковать Орловскую область и по 1 – Белгородскую, Калужскую и Ростовскую области.

Ранее обломки беспилотника были найдены в Калужской области. Глава региона Владислав Шапша напомнил жителям, что приближаться к ним опасно. При обнаружении подобных обломков необходимо немедленно обращаться в оперативные службы, предупредил он.

Также в результате атаки украинских военных на Белгородскую область три человека пострадали. Над Белгородским районом сработала ПВО, сбившая несколько воздушных целей. От осколков в селе Никольское ранены два человека.

