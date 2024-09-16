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16 сентября, 01:30

Происшествия

В США расследуют стрельбу, произошедшую рядом с гольф-клубом Трампа

В США расследуют стрельбу, произошедшую рядом с гольф-клубом Трампа

Секретная служба США расследует стрельбу неподалеку от Трампа

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В США расследуют стрельбу, произошедшую недалеко от гольф-клуба экс-президента Америки Дональда Трампа. Огонь открыли сотрудники секретной службы, когда заметили на охраняемой территории вооруженного человека.

Как пишут СМИ, подозреваемый уже задержан. По мнению ФБР, этот случай был попыткой покушения. В свою очередь, эксперты считают, что теперь штаб Трампа попытается использовать случившееся в предвыборной кампании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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