В США расследуют стрельбу, произошедшую рядом с гольф-клубом Трампа

В США расследуют стрельбу, произошедшую недалеко от гольф-клуба экс-президента Америки Дональда Трампа. Огонь открыли сотрудники секретной службы, когда заметили на охраняемой территории вооруженного человека.

Как пишут СМИ, подозреваемый уже задержан. По мнению ФБР, этот случай был попыткой покушения. В свою очередь, эксперты считают, что теперь штаб Трампа попытается использовать случившееся в предвыборной кампании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

