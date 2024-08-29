Сотрудники ГИБДД Москвы пресекли более 41,5 тыс нарушений правил перевозки детей в авто

За семь месяцев сотрудниками столичной Госавтоинспекции пресечено более 41,5 тысячи нарушений правил перевозки детей в автомобиле. Свыше 72 тысяч раз пешеходы нарушали ПДД и больше 90 тысяч раз сотрудники ГИБДД пресекли нарушения со стороны водителей в отношении пешеходов, сказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве, майор полиции Анастасия Иванова.

Москва остается одним из самых безопасных городов для детей в России. По словам главного специалиста дежурной смены ЦОДД Никиты Клочкова, в Московской области с начала года в результате ДТП погибли 18 детей, в Краснодарском крае – 14, в Ленинградской области – девять, в Москве – пять. При этом население Москвы гораздо больше, чем в каждом из перечисленных регионов, уточнил он.

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