Движение на участке Сокольнической линии метро возобновлено

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пассажирское движение на участке между станциями "Саларьево" и "Новомосковская" Сокольнической линии метро возобновлено, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Все станции работают штатно. Ограничения были нужны для подготовки к открытию новой станции "Потапово".

Как сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на время закрытия участка метро с 24 по 28 августа на линию вышли более 110 автобусов компенсационного маршрута КМ. Интервал движения в будни не превышал 30 секунд, а в выходные – 2 минут. Для быстрого и комфортного движения появились временные выделенные полосы.

Кроме того, автобусы сервиса перевозок по требованию "По пути" ходили до станции метро "Саларьево" вместо остановки у метро "Прокшино".

Сергей Собянин уже провел технический пуск станции "Потапово". Она примет первых пассажиров в ближайшее время, отметил мэр. Ожидается, что станция значительно улучшит транспортную доступность районов Южное Бутово и Коммунарка.

Перегон "Новомосковская" – "Потапово" длиной 2,1 километра в основном проходит по поверхности земли. Подземная часть строилась открытым способом.

