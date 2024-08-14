Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Троицкая линия столичного метрополитена станет одной из самых протяженных. В данный момент на ней ведутся активные работы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В частности, станция "Университет Дружбы Народов" готова уже на 97%. Специалисты смонтировали в подземном вестибюле и соседнем переходе два мозаичных панно, которые посвящены международному сотрудничеству. Также при благоустройстве прилегающей территории около станции появятся пять клумб в форме континентов Земли.

"Заканчивается возведение основных конструкций станции "Новомосковская", ведутся отделочные работы и монтаж инженерного оборудования. Общая готовность – 75%", – добавил градоначальник.

На станции "Академическая" на треть закончили монолитные работы. Здесь будет организована пересадка между новой Троицкой и Калужско-Рижской линиями, что сделает путь в исторический центр города для жителей ТиНАО намного быстрее.

Специалисты начали укладку гранита в пассажирской зоне станции "ЗИЛ". Основные конструкции станции при этом почти готовы. Так, в данный момент здесь монтируют инженерные коммуникации.

"На "Вавиловской" приступили к черновым архитектурно-отделочным работам и начали устройство внутренних помещений", – заключил Собянин.

Мэр Москвы провел ранее технический пуск станции "Потапово" Сокольнической линии метро. По его словам, новая станция примет первых пассажиров в ближайшие недели. Ожидается, что станция значительно улучшит транспортную доступность районов Южное Бутово и Коммунарка.

Для подготовки к открытию новой станции движение поездов будет закрыто на участке Сокольнической линии "Саларьево" – "Новомосковская" с 24 по 28 августа. Работы будут проходить в том числе в выходные, когда пассажиров меньше.