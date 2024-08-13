Движение поездов будет закрыто на участке Сокольнической линии метро 24–28 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов будет закрыто на участке Сокольнической линии московского метрополитена с 24 по 28 августа этого года для подготовки к открытию новой станции "Потапово". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, движение будет ограничено на участке "Саларьево" – "Новомосковская". Работы будут проходить в том числе в выходные, когда пассажиров меньше, добавили в ведомстве.

Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные компенсационные автобусы. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться регулярными маршрутами наземного транспорта.

В Дептрансе также напомнили, что недавно прошел технический пуск станции "Потапово", которая скоро откроется для пассажиров. Благодаря новой станции поездки по городу станут комфортнее почти для 170 тысяч жителей района, которые смогут экономить в пути до 40 минут в день.

С 12 августа до 29 декабря на Кутузовском шоссе в районе Восточного Кутузовского пруда ограничено движение транспорта в связи со строительством инженерных сетей. В зависимости от даты для проезда будут недоступны от одной до трех полос.

Кроме того, в Москве в августе изменится расписание некоторых пригородных поездов Киевского, Горьковского направлений МЖД, МЦД-4 и МЦД-2. В частности, 16–18 августа и 23–25 августа на Киевском направлении будут капитально ремонтировать пути. В этот период движение поездов на перегоне Москва-Сортировочная – Киевская – Солнечная пройдет по соседнему пути.