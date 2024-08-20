Самокатчик получил штраф за проезд по пешеходному переходу и причинение ущерба в Москве

Мужчине, который бросил прокатный электросамокат на Porsche, выписали штраф за то, что он не спешился на переходе и причинил вред чужому имуществу. Об этом сообщили в сервисе кикшеринга.

Ранее стало известно, что самокатом управлял известный каскадер. Теперь в своих социальных сетях он разыскивает водителя автомобиля, чтобы возместить ему ущерб.

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