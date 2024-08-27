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27 августа, 21:45

Транспорт

"Безопасный город": еще 30 медленных зон для элекстросамокатов появилось в Москве

"Безопасный город": еще 30 медленных зон для элекстросамокатов появилось в Москве

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Еще 30 медленных зон для электросамокатов появилось в Москве. Их можно найти на Малой Никитской улице, Остоженке, Пречистенке, в Нескучном саду и на Воробьевых горах.

Как правило, такие зоны организовывают в центре города и в парках, чтобы снизить скорость передвижения на электросамокате до 5–15 километров в час. Всего в столице таких зон уже 350.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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транспортвидеоАлександр Астахов
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