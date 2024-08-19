Москвичам рассказали, где в столице установят новые станции для электрокаров

30 тысяч зарядных станций для электромобилей установят в Москве. В городе ввели новые нормы, которые обязывают оборудовать необходимой инфраструктурой не только строящиеся ЖК, но и здания на реконструкции, гаражи, внутриквартальные проезды, вокзалы и другие объекты.

5% парковочных мест будут оборудованы зарядными станциями. В зависимости от типа объекта подведут кабельные линии для будущего подключения зарядных станций.

Где будут располагаться зарядные станции? Почему это важно для города? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.