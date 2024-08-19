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19 августа, 12:30

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Собянин: обороты высокотехнологичных производств в Москве увеличились в 2,2 раза

Собянин: обороты высокотехнологичных производств в Москве увеличились в 2,2 раза

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Оборот высокотехнологичных производств в Москве с января по июнь 2024 года вырос более чем в два раза в сопоставимых ценах. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Порядка половины оборота отрасли обеспечили производства компьютеров и периферийного оборудования. В лидерах роста за первое полугодие – компании, которые выпускают бытовую электронику. Всего за год их оборот увеличился в 72,5 раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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