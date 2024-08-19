Сотрудники ЦППК раздадут пассажирам питьевую воду из-за жары в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Сотрудники ЦППК раздадут пассажирам питьевую воду на фоне жары в Москве, соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале перевозчика.

"С 14:00 до 17:00 мы будем бесплатно раздавать воду на вокзалах: Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском, Ярославском и станциях Выхино, Мытищи, Площадь трех вокзалов, Подольск, Тушинская", – уточняется в публикации.

Граждане могут получить воду у представителей ЦППК в местах отправления пригородных составов.

Тропическая ночь вновь установится в Москве в ночь на 20 августа. Температура в центре города составит 22 градуса. При этом дневные температуры на протяжении недели будут оставаться в пределах 23–26 градусов. Такие показатели превышают среднемесячную норму на 3 градуса.

