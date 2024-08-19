Тропическая ночь вернется в Москву в ночь на 20 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Тропическая ночь вновь установится в Москве в ночь на 20 августа. Температура в центре города составит 22 градуса, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ночь на вторник будет теплой, потому что появятся облака и накопленное (атмосферой. – Прим. ред.) тепло в понедельник будет сохраняться. <...> Опять возвращение тропических аналогов (ночных температур. – Прим. ред.), высокие ночные температуры сохранятся и будут составлять в диапазоне 12–16 градусов", – рассказал эксперт.

Вильфанд также отметил, что уже с 20 августа начнут фиксироваться изменения в циркуляции воздуха. Она сменит направление с северо-западного на северо-восточное. Воздушные массы сохранят свое движение с этой стороны до конца недели.

При этом несмотря на то, что воздух будет поступать с северных направлений, он останется теплым. Такое явление связано с возвратным теплом. Вильфанд пояснил, что воздушные массы с юга-запада приходят на север, после чего направляются в Москву, двигаясь сперва на северо-запад, а затем на северо-восток.

При этом дневные температуры на протяжении недели будут оставаться в пределах 23–26 градусов. Синоптик обратил внимание, что такие показатели превышают среднемесячную норму на 3 градуса.

Вместе с тем во вторник и среду местами прогнозируются небольшие осадки, однако сильных дождей не ожидается. При этом в пятницу, 23 августа, температура воздуха немного понизится и зафиксируется на 22–23 градусах, однако уже в субботу воздух снова прогреется до 25 градусов.

Между тем температура воздуха в Москве в понедельник, 19 августа, поднимется до 27–29 градусов. Подобные дневные значения на 4–5 градусов превышают климатическую норму. За счет этого понедельник станет самым теплым днем на текущей неделе.