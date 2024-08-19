Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 19 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Переменная облачность преимущественно без осадков прогнозируется в Москве 19 августа, передает Гидрометцентр России.

По ожиданиям синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 27 до 29 градусов, по области – от 24 до 29 градусов. Ночью температура в городе может опуститься до 17 градусов, а в Подмосковье – до 14 градусов.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Между тем на предстоящей неделе в Москву вернется июльская погода. Синоптики спрогнозировали, что во вторник, 20 августа, атмосферный фронт принесет в столицу локальные дожди.

К концу этой недели водоемы в Москве могут прогреться до 20 градусов тепла, а отдельные малопроточные озера и водоемы со слабым течением – до 21 градуса.