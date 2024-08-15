Июльская погода ожидается в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москву на следующей неделе вернется июльская погода, сообщает официальный портал "Метеовести".

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 19 августа, днем ожидается от 23 до 28 градусов. Однако 20 августа атмосферный фронт принесет в столицу локальные дожди.

Между тем, в среду, 21 августа, прогнозируется температура воздуха в городе в районе 23–28 градусов. Синоптики назвали атлантический циклон причиной таких перемен в погоде.

Жителей и гостей Москвы ожидают теплые летние выходные дни, 17 и 18 августа. Атмосферное давление составит 745–746 миллиметров ртутного столба. При этом 17 августа местами в Подмосковье может пройти кратковременный дождь.