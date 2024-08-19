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19 августа, 07:52

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Синоптик Вильфанд: 19 августа температура в Москве поднимется до 29 градусов

19 августа станет самым теплым днем в Москве на текущей неделе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Температура воздуха в Москве в понедельник, 19 августа, поднимется до 27–29 градусов, благодаря чему он станет самым теплым днем на текущей неделе, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что дневные значения на 4–5 градусов превышают климатическую норму.

"Такая температура соответствует самому теплому периоду июля, так что лето продолжается", – цитирует Вильфанда ТАСС.

Эксперт добавил, что тепло также распространится и на ночное время суток. По его прогнозу, температура составит 12–16 градусов. Благодаря этому температура воды в московских и подмосковных водоемах поднимется на 1,5–2 значения и будет составлять около 20 градусов к следующим выходным.

Однако во Владимирской, Кировской, Нижегородской областях и Удмуртии температура будет ниже, чем в столице, примерно на 2–3 градуса – воздух прогреется до 20–25 градусов, добавил метеоролог.

На текущей неделе ожидается атлантический циклон, из-за которого в Москву вернется июльская погода. Так, в среду, 21 августа, прогнозируется температура воздуха в городе в районе 23–28 градусов.

При этом осадки обрушатся на столицу уже во вторник, 20-го числа, – атмосферный фронт принесет в город локальные дожди.

"Утро": 26 градусов ожидается в столице 19 августа

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