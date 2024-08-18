Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Воскресенье стало самым теплым днем августа в Москве, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, воздух на базовой метеостанции столицы прогрелся до плюс 26,6 градуса. Средняя температура воздуха с начала месяца на один градус отстает от климатической нормы, а самая высокая температура до воскресенья составляла 24,8 градуса, добавил он.

"Но сегодня август исправился и воскресенье вырвалось в лидеры списка теплых дней последнего месяца лета – в 15 часов столбики термометров на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигли отметки в плюс 26,6 градуса", – сказал Леус, добавив, что точное значение сегодняшнего максимума станет известно после 21 часа.

При этом в Москве в понедельник, 19 августа, температура поднимется до 29 градусов. Это на 7 градусов превышает норму августа, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, значения 19 августа будут выше июльских. Вместе с тем показания барометров начнут расти и составят 747 миллиметров ртутного столба.