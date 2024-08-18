Температура до 29 градусов ожидается в Москве 19 августа

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Первый день следующей недели в Москве ожидается жаркий. В понедельник, 19 августа, температура поднимется до 29 градусов, что на 7 градусов превышает норму августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Гребневая погода, антициклональная переменная облачность, без осадков. Ночью не прохладнее 13–16 градусов в Москве, плюс 12–17 в Подмосковье. Завтра днем в Москве плюс 26–29, а по области 25–30 градусов зноя", – подчеркнул он.

По словам синоптика, значения 19 августа будут выше июльских. Вместе с тем показания барометров начнут расти и составят 747 миллиметров ртутного столба.

Между тем к концу следующей недели водоемы в Москве прогреются до 20 градусов тепла, а отдельные малопроточные озера и водоемы со слабым течением – до 21 градуса. На сегодняшний день температура столичных водоемов не превышает 18 градусов, добавил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, подчеркнув, что на это сильно влияют ночные температуры.

Ранее Вильфанд сообщал, что 19 августа столбики термометров поднимутся до 29 градусов. По его словам, наиболее теплым днем станет 19-е число. Однако со среды, 21 августа, температура начнет падать. Она понизится до 25 градусов, после чего ночью значения будут составлять до 15 градусов.

