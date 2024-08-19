Сергунина: акция "День без турникетов. Москва 2030" пройдет 22–24 августа

Фото: пресс-служба ДПиИР

Акция "День без турникетов. Москва 2030" пройдет в столице с 22 по 24 августа. В ней примут участие более чем 130 площадок, 45 из которых присоединятся впервые, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В этот раз акцию проведут в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

"Благодаря событию можно будет не только пообщаться с представителями разных отраслей, но и познакомиться с инновационными разработками московских компаний", – подчеркнула вице-мэр.

Например, акция распространится на технопарки, а также инженерные и научно-исследовательский центры. Среди новых партнеров появились участники программы "Сделано в Москве". На их площадках гостям расскажут и покажут, как создаются товары столичных брендов. Еще посетители узнают о городских мерах поддержки бизнеса и о том, как открыть свое дело.

Кроме того, на Болотной площади откроется маркет, на котором все желающие смогут приобрести продукцию предпринимателей, например керамику и одежду.

Тем временем на одной из экскурсий, организатором которой выступит научно-промышленный холдинг, посетители увидят процесс выпуска комплектующих для современных российских автомобилей. Во время следующей экскурсии взрослым и детям покажут сервисных роботов, способных видеть, слышать, жестикулировать, передвигаться и общаться с людьми.

Помимо этого, москвичей ждут и крупные ИТ-компании. Они расскажут гостям о новых трендах в индустрии, возможностях искусственного интеллекта и сферах жизни, в которых он применяется.

Также жители и гости столицы смогут побывать в кластере "Ломоносов", лаборатории испытательной ядерной физики, на киностудии "Союзмультфильм" и часовом заводе, в фольклорном центре "Москва", детской школе актерского мастерства, а также в гастроквартале и на других предприятиях. Всего организуют свыше 250 экскурсий, встреч с сотрудниками предприятий и мастер-классов.

Более подробно узнать обо всех площадках и зарегистрироваться на них можно по ссылке.

Между тем в рамках форума "Москва 2030" открылись кинопоказы под открытым небом. Они проходят на фестивале городского хозяйства в спорткомплексе "Лужники".

Фильмы можно посмотреть на большом мультимедийном экране. На нем в дневное время транслируется информация о работе и достижениях городских служб и энергетического комплекса столицы.