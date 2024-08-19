Собянин: обороты высокотехнологичных производств в Москве увеличились в 2,2 раза

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Оборот столичных высокотехнологичных производств вырос за 6 месяцев текущего года в 2,2 раза в сопоставимых ценах, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

"Он составил 512,1 миллиарда рублей. Почти 50% оборота отрасли обеспечили производители компьютеров и периферийного оборудования. Около 16% – компании, выпускающие контрольно-измерительные и навигационные приборы и аппараты, часы", – отметил мэр Москвы.

Градоначальник обратил внимание, что свыше 13% – это предприятия, которые специализируются на выпуске электронной аппаратуры и печатных схем. Также в списке лидеров оказались производители бытовой электроники – их оборот вырос в 72,5 раза. В свою очередь, оборот малых предприятий составил 212,9 миллиарда рублей, резюмировал Собянин.

Оборот розничной торговли в Москве достиг 3,47 триллиона рублей в первом полугодии. Тем самым он увеличился на 8,6% по сравнению с прошлым годом, рассказала заммэра Мария Багреева.

Оборот продовольственных товаров вырос на 2,5% – до 1,73 триллиона рублей. Доля столицы в общем обороте розничной торговли страны показала 13,4%.

