Оборот сферы услуг в Москве в первом полугодии вырос на 7,4%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оборот сферы услуг в Москве с января по июнь 2024 года вырос на 7,4% и составил до 1,9 триллиона рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Сфера услуг Москвы динамично развивается за счет активного внедрения новых цифровых форматов и высокого спроса в туристической сфере и смежных с ней отраслях – транспорте, культуре, гостиничном бизнесе", – отметила вице-мэр.

Лидерами по темпу роста стали электронные сервисы, прибавившие 24% по сравнению с прошлым годом. Речь идет об онлайн-кинотеатрах, музыкальных сайтах и подписках на игровые платформы. Общий оборот данного сектора рынка по итогам полугодия составил 164,4 миллиарда рублей.

По словам Багреевой, открытие Большой кольцевой линии метро, МЦД-3 и МЦД-4, а также развитие речного пассажирского сообщения позволили увеличить оборот и сферы транспортных услуг. Поэтому он вырос на 14%, до 638,5 миллиарда рублей. Свою выручку также нарастили учреждения спорта и культуры, сферы бытовых услуг и гостиниц – на 11,3, 6,7 и 5,4% соответственно. В итоге они заработали свыше 67 миллиардов, до 117 миллиардов и почти 72 миллиарда рублей.

В целом оборот сферы услуг в столице, по словам Багреевой, с 2018 по 2023 год вырос на более 35%. Ранее в центре "Профессии будущего" столичных подростков пригласили найти себе подработку, которая станет не только первым опытом в профессии, но и позволит заработать первые деньги. Так, молодым москвичам предложили попробовать себя в направлении торговли и услуг, а также в курьерских службах.

