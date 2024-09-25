25 сентября, 17:30Транспорт
"Мой район. Новости": в Москве улучшат новые поезда с учетом пожеланий пассажиров
Новые поезда Московского метрополитена будут улучшать и дорабатывать с учетом пожеланий пассажиров. Ежегодно столица закупает около 300 вагонов.
Троицкая линия полностью оснащена современным поездами "Москва-2024". На данный момент там курсируют девять составов, по мере строительства и открытия станций их число вырастет до 51.
К 2030 году доля современных моделей увеличится до 95%. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".