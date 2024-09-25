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25 сентября, 17:30

Транспорт

"Мой район. Новости": в Москве улучшат новые поезда с учетом пожеланий пассажиров

"Мой район. Новости": в Москве улучшат новые поезда с учетом пожеланий пассажиров

Цена билета на поезда ВСМ Москва – Петербург составит 8 905 рублей

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии второго в Москве рыбного рынка

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Билет на ВСМ Москва – Петербург будет стоить 8 905 руб в 2028 году

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Дептранс Москвы рассказал о дорожной ситуации 25 сентября

Новые поезда Московского метрополитена будут улучшать и дорабатывать с учетом пожеланий пассажиров. Ежегодно столица закупает около 300 вагонов.

Троицкая линия полностью оснащена современным поездами "Москва-2024". На данный момент там курсируют девять составов, по мере строительства и открытия станций их число вырастет до 51.

К 2030 году доля современных моделей увеличится до 95%. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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