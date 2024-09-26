Пересадка между станциями "Черкизовская" и Локомотив будет закрыта с 30 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Пересадка между станциями "Черкизовская" Сокольнической линии и Локомотив Московского центрального кольца будет закрыта с 30 сентября по 29 октября, предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

Участок будет недоступен для пользования в связи с проведением ремонтных работ, уточнили в ведомстве. В связи с этим горожан призвали пользоваться пересадкой по улице через выходы 1–2 и 5–6.

Между тем с 26 по 28 сентября в центре Москвы закрыты парковки № 9004 на Болотной улице и № 9010 в Ветошном переулке, доме 6. Они будут недоступны из-за международного форума "Российская энергетическая неделя".

Кроме того, до 27-го числа горожане не смогут воспользоваться причалом Трехгорный – там временно не будут останавливаться курсирующие на первом маршруте регулярного речного электротранспорта Киевский – Парк Фили. Причиной для введения ограничения послужили дноуглубительные работы, которые будут проводиться на Москве-реке в это время. Это необходимо для обеспечения безопасности судоходства.