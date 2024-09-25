Новый автобусный маршрут запустят в Сколкове с 28 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Новый автобусный маршрут 1147а, который будет курсировать через станции метро "Славянский бульвар" и "Филевский парк", появится с 28 сентября в инновационном центре "Сколково". Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Кроме того, изменятся маршруты в ТиНАО, чтобы автобусы подъезжали ближе к соцобъектам. Так, по словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, маршрут 971, который будет проходить через станцию метро "Ольховая" и соцобъекты в Коммунарке, продлят до остановки "Сосенское", а маршрут 117к получит новый номер 917 и будет курсировать с меньшим интервалом.

Ликсутов подчеркнул, что все нововведения затрагивают 8 районов в двух округах Москвы, а также Одинцовский городской округ в Подмосковье.

С 21 сентября в Москве стартовала программа по изменению 13 маршрутов электробусов и автобусов. Так, новые рейсы появятся на востоке и юге города. Например, новый экспресс-маршрут е66 соединит поселок Восточный с Сокольнической и Большой кольцевой линиями метро.

В свою очередь, магистральный маршрут м60 свяжет Гольяново и Измайлово с центром Москвы, а маршрут 874 – жилые комплексы в "ЗИЛ" с МЦК и Замоскворецкой линией метрополитена. Всего изменения коснутся 34 районов столицы в 9 округах, а также Балашихи.

