Стоимость городской парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 ноября

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Стоимость городской парковки изменится на некоторых улицах Москвы с 1 ноября, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что стоянка автомобилей станет дешевле в тех местах, где загруженность парковочных мест менее 50% – речь идет о 27 улицах. Тариф снизят до 40 рублей для баланса спроса на отдельных участках: на набережной Академика Туполева, улице Клочкова, 2-й и 3-й Рощинских улицах и других.

При этом на 7,3% платных парковок, где занятость превысила 80 или 90%, тарифы скорректируют в рамках действующей сетки. В их число войдут, например, Малая Никитская улица, улица Александра Невского, Елоховский проезд. Такие правки помогут разгрузить самые загруженные места, сократят лишний трафик, а также помогут местным жителям быстрее найти свободное место.

"Кроме того, парковка возле дома станет доступнее для москвичей, проживающих на ряде улиц. Все адреса согласовали с местными муниципальными депутатами. Жителям не нужно платить за парковку. Для этого достаточно оформить резидентное разрешение на портале mos.ru", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что дорожные камеры Москвы зафиксировали свыше 272 тысячи нарушений остановки и стоянки в 2024 году. Чаще всего москвичи игнорировали правила дорожного движения у вокзалов и рядом с ТЦ. Из-за невнимательности автомобилистов при парковке и нарушения правил остановки и стоянки произошло 18 ДТП.

