Ряд улиц в районе Красной площади перекроют 30 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта временно перекроют на ряде улиц в районе Красной площади в понедельник, 30 сентября, из-за проведения мероприятия. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Движение будет закрыто с 14:00 до окончания мероприятия на улице Ильинке от Новой площади до дома 5 на Красной площади, а также в проезде от Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

Более того, водителям временно запретят парковаться с 00:01 30 сентября. В связи с этим горожан призвали заранее строить маршрут и обращать внимание на знаки.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее схему движения для автомобилей адаптировали на перекрестке улиц Подольских Курсантов, Харьковской и Ступинского проезда в Бирюлеве Западном. Благодаря этому скорость движения увеличилась на 5–15%. Раньше машины двигались в двух направлениях: из Бирюлева в центр и обратно. После открытия Юго-Восточной хорды здесь появился поток с Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).

