27 сентября, 15:54Транспорт
Ряд улиц в районе Красной площади перекроют 30 сентября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение транспорта временно перекроют на ряде улиц в районе Красной площади в понедельник, 30 сентября, из-за проведения мероприятия. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Движение будет закрыто с 14:00 до окончания мероприятия на улице Ильинке от Новой площади до дома 5 на Красной площади, а также в проезде от Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади.
Более того, водителям временно запретят парковаться с 00:01 30 сентября. В связи с этим горожан призвали заранее строить маршрут и обращать внимание на знаки.
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Ранее схему движения для автомобилей адаптировали на перекрестке улиц Подольских Курсантов, Харьковской и Ступинского проезда в Бирюлеве Западном. Благодаря этому скорость движения увеличилась на 5–15%. Раньше машины двигались в двух направлениях: из Бирюлева в центр и обратно. После открытия Юго-Восточной хорды здесь появился поток с Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).
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