Собянин: трамвайный маршрут № 2 пойдет от 3-й Владимирской до Курского вокзала

По восстановленной трамвайной ветке на улице Сергия Радонежского в Москве запустили движение. Трамвайный маршрут № 2 пойдет от 3-й Владимирской улицы до Курского вокзала. Об этом заявил Сергей Собянин.

Историческую линию в Таганском районе восстановили за семь месяцев. При строительстве применили технологию бесшовной укладки путей без стыков, чтобы ход трамвая был максимально плавным. Трамвайную линию на улице Сергия Радонежского протяженностью чуть меньше километра соединили с действующими путями на шоссе Энтузиастов и Андроньевской площади.

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