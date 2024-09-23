Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 22:15

Новости

Собянин: трамвайный маршрут № 2 пойдет от 3-й Владимирской до Курского вокзала

Собянин: трамвайный маршрут № 2 пойдет от 3-й Владимирской до Курского вокзала

"Мой район. Новости": мэр Москвы сообщил об открытии новой трамвайной линии

Сергей Собянин: открылась новая трамвайная линия на улице Сергия Радонежского

Мэр Москвы сообщил об открытии новой трамвайной линии

Собянин открыл новую трамвайную линию в центре Москвы

Новости часа: Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского

Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского

Новости часа: началась реставрация фасадов и кровли здания биржи на Ильинке

Собянин: началась реставрация фасадов и кровли здания биржи на Ильинке

Новости часа: в Морозовской больнице разработали метод диагностики детского инсульта

По восстановленной трамвайной ветке на улице Сергия Радонежского в Москве запустили движение. Трамвайный маршрут № 2 пойдет от 3-й Владимирской улицы до Курского вокзала. Об этом заявил Сергей Собянин.

Историческую линию в Таганском районе восстановили за семь месяцев. При строительстве применили технологию бесшовной укладки путей без стыков, чтобы ход трамвая был максимально плавным. Трамвайную линию на улице Сергия Радонежского протяженностью чуть меньше километра соединили с действующими путями на шоссе Энтузиастов и Андроньевской площади.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородвидеоДарья КрамароваАлена Суббота
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика