Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С 1 ноября на нескольких улицах в центре Москвы будет действовать пилотный проект динамического тарифа. Во время тестирования при минимальной загрузке стоимость платной парковки не раз снижалась до 0 рублей. Тариф заработает на улице Ильинке, Новой Площади, площади Тверская Застава, в Никитском переулке и на Рождественском бульваре.

"Московский метрополитен дважды в год готовит инфраструктуру к смене сезонов – летнего и зимнего. Работы начинаем заранее, чтобы при изменении погоды температура на станциях и в поездах оставалась комфортной. Каждую осень возвращаем в метро около 6 тысяч вторых вестибюльных дверей, проверяем воздушно-тепловые завесы, при наступлении холодов переводим тоннельную вентиляцию и кондиционеры в поездах на зимний режим", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Артисты Большого Московского цирка впервые выступили на площадке проекта "Музыка в метро". На станции "Мичуринский проспект" прошло выступление эквилибристов, акробатов, иллюзионистов и жонглеров.