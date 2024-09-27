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27 сентября, 10:30

Транспорт

"Мой район. Новости": начался новый этап строительства Рублево-Архангельской линии метро

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В Хорошёво-Мнёвниках начался новый этап строительства Рублево-Архангельской линии. Она будет состоять из девяти станций и протянется на северо-запад столицы от станции БКЛ "Шелепиха" через Хорошёво-Мнёвники и Строгино. Затем новая линия выйдет за МКАД и через Митино дойдет до Рублево-Архангельского, где возводится крупный район с жильем и офисами.

После открытия линии время в пути для многих москвичей сократится в полтора раза. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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