"Мой район. Новости": начался новый этап строительства Рублево-Архангельской линии метро

В Хорошёво-Мнёвниках начался новый этап строительства Рублево-Архангельской линии. Она будет состоять из девяти станций и протянется на северо-запад столицы от станции БКЛ "Шелепиха" через Хорошёво-Мнёвники и Строгино. Затем новая линия выйдет за МКАД и через Митино дойдет до Рублево-Архангельского, где возводится крупный район с жильем и офисами.

После открытия линии время в пути для многих москвичей сократится в полтора раза. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".