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27 сентября, 07:15

Транспорт

На Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1 изменится расписание движения поездов

На Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1 изменится расписание движения поездов

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На Белорусском и Савеловском направлениях первого Московского центрального диаметра с 20:20 27 сентября до 29 сентября изменится расписание движения поездов. Это связано с работами по модернизации путевой инфраструктуры.

Там увеличатся интервалы движения до 15 минут. Часть рейсов дальнего пригорода отменят, а некоторые составы проследуют укороченными маршрутами. Ограничения касаются в том числе и части экспрессов до Можайска и Звенигорода. Помимо этого, ряд рейсов проследует до станции Беговая и Тестовская без остановки, а те, что отправляются со станции Усово проедут до Рабочего поселка.

Изменятся и пути составов, прибывающих на Белорусский вокзал. Ограничения затронут и расписание некоторых поездов "Аэроэкспресс". Вместо них можно воспользоваться экспресс-автобусами от станции метро "Ховрино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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