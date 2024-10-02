Росавиация рекомендовала отказаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака до особого распоряжения. Решение приняли в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке. Все в ожидании, чем ответит Тель-Авив на ракетную атаку со стороны Тегерана.

Ряд стран региона приняли решение закрыть воздушное пространство, и многим авиакомпаниям приходится срочно менять маршруты полетов или отменять рейсы. Так, правительственный борт с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, направлявшийся в Катар, был вынужден сесть в Минеральных водах и позже вернуться в Москву.

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