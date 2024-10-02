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02 октября, 05:05

Политика

Дегтярев заявил, что экипаж, посадивший самолет в Минводах, сработал профессионально

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Экипаж борта с российской делегацией во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, севшего в Минводах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, действовал профессионально. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев.

"Обстановка напряженная, экипаж действовал профессионально, спасибо", – приводит его слова РИА Новости.

На данный момент борт с делегацией благополучно вернулся в Москву.

Вечером 1 октября самолет российской делегации во главе с Чернышенко, направлявшийся в Катар, развернулся и сел в Минеральных Водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Среди членов делегации – зампред правительства, министр спорта, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие.

Впоследствии Чернышенко сообщил, что решение вернуться в Москву было принято по соображениям безопасности.

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