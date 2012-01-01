В ООН осудили Израиль за наземную военную операцию в Ливане

Израильские военные начали наземную операцию на территории Ливана в ночь на 1 октября. Обострение в отношениях между государствами произошло на фоне событий в Газе. Многие страны осудили действия Израиля, однако США согласились с необходимостью этой операции. Все последние подробности и реакции международного сообщества – в материале Москвы 24.

Горячая фаза конфликта

Фото: AP Photo/Baz Ratner

Операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вдоль границы на юге Ливана получила название "Стрелы севера". В пресс-службе армии подчеркнули, что это будут "ограниченные локальные и целенаправленные наземные рейды", основанные на точных разведданных против "террористических целей и инфраструктуры движения "Хезболла".





из сообщения пресс-службы ЦАХАЛ Армия обороны Израиля продолжает действовать с целью достижения целей войны и делает все необходимое для защиты граждан Израиля и возвращения жителей северного Израиля в свои дома.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари подчеркнул на брифинге, что "Хезболла" превратила южные деревни Ливана в военные базы, откуда готовилось нападение на Израиль. При этом другой представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри написал в соцсети X, что в пылу интенсивных боев "Хезболла" якобы использует городскую среду и население в качестве живого щита. Также он попросил гражданских ради безопасности не перемещаться на транспорте из северного района местной реки Литани в южный.

По данным портала Axios, уничтожив все намеченные цели, Израиль намерен отвести свои войска назад. Неназванный американский чиновник, в свою очередь, рассказал телеканалу ABC, что операции ЦАХАЛ будут "значительными, но не масштабными". Якобы военные собираются войти вглубь другой страны на один-два километра, отметили собеседники телеканала Al Arabiya.

Также в СМИ появились сведения, что ливанская армия отвела войска с юга страны из-за сложностей снабжения находившихся там военнослужащих, однако в пресс-службе Минобороны страны опровергли эту информацию.



Фото: AP Photo/Leo Correa

"Армия провела передислокацию с некоторых наблюдательных пунктов на передней линии. Информация, опубликованная некоторыми СМИ, об отводе сил на несколько километров от границы, неточная. Также командование армии продолжает поддерживать связь и координироваться со временными силами ООН в Ливане", – заявили в ведомстве.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил на собрании с представителями организаций при ООН и послами ряда стран, что его родина в настоящее время переживает самый опасный этап в своей истории.





Наджиб Микати исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Около миллиона наших граждан стали беженцами из-за разрушительной войны, которую ведет Израиль против Ливана… Сейчас мы обращаемся к вам с призывом в срочном порядке предоставить дополнительную помощь для беженцев.

При этом СМИ со ссылкой на "Хезболлу" рассказали утром 1 октября об артиллерийском и ракетном ударах по израильским военным около населенного пункта Метула. Все цели в итоге были достигнуты, подчеркнули в движении. Также "Хезболла" сообщила об атаке на военную базу под Тель-Авивом с помощью ракет "Фади-4". Более того, представитель движения по связям со СМИ Мухаммад Афиф заявил днем 1 октября, что ЦАХАЛ якобы еще даже не пересек границу и никакие боестолкновения не начинались.

Отношения Израиля и Ливана обострились из-за событий в Газе, которую поддерживает "Хезболла". 17 сентября у представителей движения массово взорвались пейджеры, что привело к десяткам погибших и тысячам раненых. В МИД Ливана и самом движении обвинили в атаке Израиль, однако президент страны Исаак Герцог и постпред государства в ООН Дэнни Данон в беседе с журналистами отвергли все претензии. При этом в СМИ появилась информация, что министр обороны Израиля Йоав Галант даже успел сообщить американскому коллеге Ллойду Остину о готовящейся операции по взрыву устройств.

После этого армия Израиля начала обстрелы разных частей Ливана, в том числе его столицы – Бейрута, с целью ликвидировать руководство и военные объекты "Хезболлы". В частности, 27 сентября был убит генеральный секретарь движения Хасан Насрулла. "Стрелы севера" стали следующим этапом операции Израиля против Ливана.

Однако, кроме этой страны, ЦАХАЛ ночью 1 октября атаковал еще и столицу Сирии – Дамаск. В результате три человека погибли и девять пострадали, сообщило местное государственное телевидение.

"Катастрофа в области прав человека"

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Власти США поддержали действия Израиля на юге Ливана: понимание было достигнуто во время переговоров министров обороны двух стран Ллойда Остина и Йоава Галанта, сообщили в Пентагоне.



(2023 года. – Прим. ред.) .

из сообщения Пентагона Они согласились с необходимостью демонтажа инфраструктуры для атак вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанская "Хезболла" не сможет совершать нападения на северные общины Израиля, как это было 7 октября

Однако источники издания The Washington Post утверждают, что на самом деле мнения чиновников о целесообразности израильской кампании разделились. Часть элиты США полагает, что операция может считаться успешной, если не приведет к более масштабному конфликту с участием Ирана. А по данным издания Air And Space Forces Magazine, армия Штатов уже перебрасывает в регион три эскадрильи боевых самолетов для защиты Израиля от возможного ответа со стороны Тегерана.

Россия же, в свою очередь, глубоко озабочена в связи с событиями на Ближнем Востоке, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Мы с вами вместе наблюдаем, что география боевых действий расширяется. Это все ведет к дальнейшей дестабилизации региона и к нагнетанию напряженности. Напряженность эта чрезвычайно губительна для всего региона и для прилегающего к этому региону пространства. Мы сохраняем нашу глубокую озабоченность.

С учетом участия в операции всех родов войск число жертв будет неуклонно расти, говорится также в заявлении МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что действия Израиля приведут к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

"Россия решительно осуждает нападение на Ливан и призывает израильские власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и заняться реальным поиском мирных путей урегулирования ближневосточного конфликта. Выражаем солидарность с руководством и народом дружественного Ливана, подвергшегося вооруженной агрессии. Искренне соболезнуем родным и близким погибших", – говорится в заявлении.

Обеспокоены последствиями конфликта и многие другие страны. В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал немедленно прекратить огонь и насилие против гражданского населения Ливана. В МИД Объединенных Арабских Эмиратов подчеркнули, что последствия этой "ужасной" ситуации сказываются на стабильности в регионе. В МИД КНДР обвинили Израиль в "зверстве и циничности" и том, что страна под предлогом самообороны "прибегает к массовому уничтожению, терактам и тайным убийствам, вызывая сильную ненависть и гнев международного сообщества". А МИД Турции охарактеризовал действия ЦАХАЛ как незаконные.



Фото: AP Photo/Leo Correa

"Нарушение Израилем суверенитета и территориальной целостности Ливана путем наземного нападения на эту страну является попыткой незаконного вторжения. Эти атаки должны срочно прекратиться, а израильские солдаты должны покинуть территорию Ливана", – сказано в заявлении МИД Турции.

Временные силы ООН в Ливане также распространили заявление, что пересечение границы израильскими военными является нарушением суверенитета и территориальной целостности этой страны. А официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел подчеркнула на брифинге, что атака ЦАХАЛ грозит крайне серьезными последствиями для всего региона.





Элизабет Троссел официальный представитель УВКПЧ Мы серьезно обеспокоены эскалацией боевых действий на Ближнем Востоке и их возможностью ввергнуть весь регион в гуманитарную катастрофу и катастрофу в области прав человека. Перспективы дальнейшего ухудшения ситуации с ужасными последствиями для гражданского населения и ее быстрого распространения на другие государства региона реальны.

Свое заявление сделал и новый глава НАТО Марк Рютте: по его словам, хоть у Альянса нет в этих событиях особой роли, но там надеются на достижение деэскалации как можно скорее.

