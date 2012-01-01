В ООН осудили Израиль за наземную военную операцию в Ливане

Израильские военные начали наземную операцию на территории Ливана в ночь на 1 октября. Обострение в отношениях между государствами произошло на фоне событий в Газе. Многие страны осудили действия Израиля, однако США согласились с необходимостью этой операции. Все последние подробности и реакции международного сообщества – в материале Москвы 24.
Горячая фаза конфликта
Операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вдоль границы на юге Ливана получила название "Стрелы севера". В пресс-службе армии подчеркнули, что это будут "ограниченные локальные и целенаправленные наземные рейды", основанные на точных разведданных против "террористических целей и инфраструктуры движения "Хезболла".
Пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари подчеркнул на брифинге, что "Хезболла" превратила южные деревни Ливана в военные базы, откуда готовилось нападение на Израиль. При этом другой представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри написал в соцсети X, что в пылу интенсивных боев "Хезболла" якобы использует городскую среду и население в качестве живого щита. Также он попросил гражданских ради безопасности не перемещаться на транспорте из северного района местной реки Литани в южный.
По данным портала Axios, уничтожив все намеченные цели, Израиль намерен отвести свои войска назад. Неназванный американский чиновник, в свою очередь, рассказал телеканалу ABC, что операции ЦАХАЛ будут "значительными, но не масштабными". Якобы военные собираются войти вглубь другой страны на один-два километра, отметили собеседники телеканала Al Arabiya.
Также в СМИ появились сведения, что ливанская армия отвела войска с юга страны из-за сложностей снабжения находившихся там военнослужащих, однако в пресс-службе Минобороны страны опровергли эту информацию.
"Армия провела передислокацию с некоторых наблюдательных пунктов на передней линии. Информация, опубликованная некоторыми СМИ, об отводе сил на несколько километров от границы, неточная. Также командование армии продолжает поддерживать связь и координироваться со временными силами ООН в Ливане", – заявили в ведомстве.
Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил на собрании с представителями организаций при ООН и послами ряда стран, что его родина в настоящее время переживает самый опасный этап в своей истории.
При этом СМИ со ссылкой на "Хезболлу" рассказали утром 1 октября об артиллерийском и ракетном ударах по израильским военным около населенного пункта Метула. Все цели в итоге были достигнуты, подчеркнули в движении. Также "Хезболла" сообщила об атаке на военную базу под Тель-Авивом с помощью ракет "Фади-4". Более того, представитель движения по связям со СМИ Мухаммад Афиф заявил днем 1 октября, что ЦАХАЛ якобы еще даже не пересек границу и никакие боестолкновения не начинались.
Отношения Израиля и Ливана обострились из-за событий в Газе, которую поддерживает "Хезболла". 17 сентября у представителей движения массово взорвались пейджеры, что привело к десяткам погибших и тысячам раненых. В МИД Ливана и самом движении обвинили в атаке Израиль, однако президент страны Исаак Герцог и постпред государства в ООН Дэнни Данон в беседе с журналистами отвергли все претензии. При этом в СМИ появилась информация, что министр обороны Израиля Йоав Галант даже успел сообщить американскому коллеге Ллойду Остину о готовящейся операции по взрыву устройств.
После этого армия Израиля начала обстрелы разных частей Ливана, в том числе его столицы – Бейрута, с целью ликвидировать руководство и военные объекты "Хезболлы". В частности, 27 сентября был убит генеральный секретарь движения Хасан Насрулла. "Стрелы севера" стали следующим этапом операции Израиля против Ливана.
Однако, кроме этой страны, ЦАХАЛ ночью 1 октября атаковал еще и столицу Сирии – Дамаск. В результате три человека погибли и девять пострадали, сообщило местное государственное телевидение.
"Катастрофа в области прав человека"
Власти США поддержали действия Израиля на юге Ливана: понимание было достигнуто во время переговоров министров обороны двух стран Ллойда Остина и Йоава Галанта, сообщили в Пентагоне.
Однако источники издания The Washington Post утверждают, что на самом деле мнения чиновников о целесообразности израильской кампании разделились. Часть элиты США полагает, что операция может считаться успешной, если не приведет к более масштабному конфликту с участием Ирана. А по данным издания Air And Space Forces Magazine, армия Штатов уже перебрасывает в регион три эскадрильи боевых самолетов для защиты Израиля от возможного ответа со стороны Тегерана.
Россия же, в свою очередь, глубоко озабочена в связи с событиями на Ближнем Востоке, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
С учетом участия в операции всех родов войск число жертв будет неуклонно расти, говорится также в заявлении МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что действия Израиля приведут к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.
"Россия решительно осуждает нападение на Ливан и призывает израильские власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и заняться реальным поиском мирных путей урегулирования ближневосточного конфликта. Выражаем солидарность с руководством и народом дружественного Ливана, подвергшегося вооруженной агрессии. Искренне соболезнуем родным и близким погибших", – говорится в заявлении.
Обеспокоены последствиями конфликта и многие другие страны. В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал немедленно прекратить огонь и насилие против гражданского населения Ливана. В МИД Объединенных Арабских Эмиратов подчеркнули, что последствия этой "ужасной" ситуации сказываются на стабильности в регионе. В МИД КНДР обвинили Израиль в "зверстве и циничности" и том, что страна под предлогом самообороны "прибегает к массовому уничтожению, терактам и тайным убийствам, вызывая сильную ненависть и гнев международного сообщества". А МИД Турции охарактеризовал действия ЦАХАЛ как незаконные.
"Нарушение Израилем суверенитета и территориальной целостности Ливана путем наземного нападения на эту страну является попыткой незаконного вторжения. Эти атаки должны срочно прекратиться, а израильские солдаты должны покинуть территорию Ливана", – сказано в заявлении МИД Турции.
Временные силы ООН в Ливане также распространили заявление, что пересечение границы израильскими военными является нарушением суверенитета и территориальной целостности этой страны. А официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел подчеркнула на брифинге, что атака ЦАХАЛ грозит крайне серьезными последствиями для всего региона.
Свое заявление сделал и новый глава НАТО Марк Рютте: по его словам, хоть у Альянса нет в этих событиях особой роли, но там надеются на достижение деэскалации как можно скорее.