ФСБ представила видео тренировок проукраинских радикалов

Фото: ЦОС ФСБ

ФСБ России показала видеозапись, на которой видно, как проукраинские радикалы тренируются применять зажигательные вещества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

На кадрах показано, как один из задержанных бросает в стену бутылку с зажигательной смесью, другой стреляет из самодельного пистолета. Также на видео запечатлены моменты задержания некоторых из радикалов.

Всего ФСБ задержала 39 человек в рамках проведения масштабной операции в отношении членов деструктивных интернет-сообществ в 78 регионах России.

В ходе расследования выяснилось, что арестованные переписывались с украинскими кураторами в Сети, в частности в сервисе Discord. Чаты, которые обнаружили специалисты, содержали инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора, а также планы подготовки вооруженных нападений.