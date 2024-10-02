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Новости

02 октября, 14:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

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Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Собянин: "Достоевская" – первая станция с траволаторами в пешеходном переходе

Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая станция метро "Достоевская" станет первой с траволаторами в пешеходном переходе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти два миллиона пассажиров воспользовались сервисом "По пути" за три года. Данные привел в пример заммэра Максим Ликсутов.

Началась проходка тоннеля между станциями Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

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