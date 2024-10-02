Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая станция метро "Достоевская" станет первой с траволаторами в пешеходном переходе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти два миллиона пассажиров воспользовались сервисом "По пути" за три года. Данные привел в пример заммэра Максим Ликсутов.

Началась проходка тоннеля между станциями Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.