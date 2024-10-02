Самолеты из Москвы и Новосибирска вылетели в Дубай после разрешения на полеты

Воздушные рейсы российской авиакомпании S7 стартовали из Москвы и Новосибирска в Дубай после разрешения на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Об этом пишет пресс-служба фирмы.

Ранее авиаперевозчикам пришлось не только временно приостановить полеты на этих направлениях, но и начать строить новые маршруты в обход стран. Это произошло после очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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