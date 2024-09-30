Фасадные работы стартовали на новой станции МЦД-1 Петровско-Разумовская

Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

На новой станции первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) Петровско-Разумовская начались фасадные работы, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Общая площадь фасада равна почти 7 тысячам квадратных метров, уточнили представители МЖД. Его облицовка будет выполнена из стекла и керамогранита. На данный момент специалисты работают над устройством кровли и монтажом каркаса, на который в дальнейшем и будут крепиться облицовочные материалы. При этом высота самого большого фасадного стекла составляет 7,5 метра.

"Работы в основном проводятся в ночное время, в будние дни. В октябре технологические окна назначены с 23:40 до 05:30, на время которых поочередно будет приостанавливаться движение по первому и второму главным путям. Это необходимо для обеспечения безопасности в период монтажа тяжеловесных конструкций", – рассказали в пресс-службе.

В связи с проведением этих работ корректировки были внесены в расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов. В соответствии с измененным графиком, некоторые поезда будут следовать раньше или позже привычного времени отправления. При этом часть электричек будет курсировать по укороченному маршруту, а некоторые из них были вообще выведены из расписания.

Представители МЖД напомнили, что ознакомиться с обновленным расписанием пассажиры могут на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Между тем "Аэроэкспресс" намерен внести изменения в расписание ранних и поздних поездов, направляющихся в аэропорт Шереметьево и обратно. Корректировки будут актуальны в некоторые дни октября. Это связано с плановыми работами на железнодорожных путях.