"Мой район. Новости": с 1 октября на 5,1% выросли зарплаты у бюджетников

Важные изменения вступили в силу с 1 октября. Зарплаты выросли у бюджетников 5,1%. Как сообщили в Минтруде, речь идет о педагогах, преподавателях, медиках и других сотрудниках федеральных учреждений. Индексация коснулась более двух миллионов человек.

С начала месяца больше будут получать военные пенсионеры. На размер выплаты влияет несколько факторов: должность и звание, продолжительность службы и наличие надбавок. В среднем сумма составит около сорока тысяч рублей.

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